Aanrijtijden ambulances in Fryslân verbeterd

Súdwest-Fryslân

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân, die in Fryslân verantwoordelijk is voor ambulancezorg, is met zorgverzekeraar De Friesland bezig de zorg verder te verbeteren. Dan wordt er onder andere gekeken naar Súdwest-Fryslân, want daar waren de aanrijtijden in verhouding het vaakst hoger dan de norm van een kwartier.

"We hebben lang gedacht dat de 95 procentnorm in onze dunbevolkte en logistiek lastige provincie niet haalbaar was", zegt De Friesland-directeur Steven Hofenk.