Ibrahim Dresevic derde versterking Heerenveen: "Ik kan het spelletje lezen"

De 22-jarige Zweedse verdediger heeft een contract getekend voor 3,5 jaar. Dresevic over zichzelf als speler: "Ik ben een moderne centrale verdediger. Ik heb een goede pass in m'n rechterbeen en ik kan het spelletje lezen." Hij is blij met z'n stap naar Heerenveen. "Dit is goed voor mij. Het Nederlandse voetbal ligt mij goed: snel en veel 1 tegen 1."

Selectie rond

Met de komst van Dresevic heeft Heerenveen de selectie voor de tweede seizoenshelft rond. Eerder werden Andreas Skovgaard en Dennis Johnsen ook al vastgelegd.

Daar staat tegenover dat Dave Bulthuis, Nicolai Næss en Arber Zeneli de club hebben verlaten. Middenvelder Jordy Bruijn is voor de rest van het seizoen verhuurd aan NEC.