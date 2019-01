Kleine zuivelcoöperatie opent deuren in Dokkum

De financiering van ZUCO komt uit obligaties zoals wij die kennen van een ambachtelijke zuivelcoöperatie, zoals we die kennen van een ambachtelijke zuivelcoöperatie. Mensen kunnen voor duizend euro per stuk een obligatie kopen. Daarvoor krijgen ze een startrente van 5 euro, uitgekeerd in waardebonnen van 5 euro per stuk. Daarnaast kunnen obligatiehouders ook en zuivelworkshop volgen. "En ze zijn een klankbord voor ons. We nemen hun tips ter harte."