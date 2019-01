Tatiana Pratley nieuwe artistiek directeur Tryater

Pratley is geboren en getogen in Fryslân (Leeuwarden, 1985). Ze heeft roots in Frankrijk, Engeland en Polen. Ze studeerde Kunst, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daarna volgde ze de regieopleiding van de theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daar studeerde Pratley in 2020 af.

Opening LF2018

Na de regieopleiding kwam Pratley bij Tryater. Daar deed ze een talentontwikkeling van vier jaar. De afgelopen jaren was ze verbonden als gastregisseur aan Tryater. Ze was onder meer medebedenker en co-regisseur van het openingsweekeinde van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.