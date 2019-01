Speciaal onderwijs-school De Caleidoscoop vanwege lerarentekort naar lesweek van 4 dagen

RENN4 heeft al sinds de zomer zo'n vijftien open vacatures. Naast leerkrachten gaat het om gedragsdeskundigen en interne begeleiders. "Het is steeds ingewikkelder om geschikte mensen te vinden", zegt bestuursvoorzitter Leendert de Boom.

Volgens De Boom is het tekort zo groot dat een dag minder de enige oplossing is. Vervelend is het wel, zegt hij. "Je haalt leerlingen uit hun ritme en de leerlingen hier hebben juist behoefte aan structuur." De kinderen zitten nu dus een extra dag thuis. Dat betekent volgens De Boom dat "we een extra appel op de ouders doen."

Vier groepen

Om tijdelijk over te gaan naar een kortere lesweek, moest RENN4 wel een aanvraag doen. Het duurt in eerste instantie tot de voorjaarsvakantie. Bij De Caleidoscoop gaat het om vier groepen: een groep 5, twee groepen 7 en een groep 8.