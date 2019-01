Adviesraad wil ook nucleaire wapens in F-35

In 2014 was een meerderheid van de Tweede Kamer nog tegen de nucleaire taak van de F-35. Sindsdien zijn de internationale verhoudingen echter drastisch gewijzigd.

De AIV maakt zich verder zorgen over een dreigende kernwapenwedloop. Nederland zou in de Verenigde Naties moeten pleiten voor de instelling van een gezaghebbende internationale commissie die met alle negen kernwapenlanden gaat praten over vermindering van nucleaire wapens.

INF-verdrag

Verder moet alles in het werk worden gesteld om het INF-verdrag voor nucleaire wapens voor de middellange afstand te redden. Rusland schendt dat verdrag en daarom willen de Amerikanen ervan af.

De AIV gaat niet in op de vraag of de NAVO dan ook nieuwe kernwapens in Europa moet gaan plaatsen als vergelding voor de nieuwe Russische kernwapens.