MCL gebruikt neus om longziekten te detecteren

Fruit

De elektronische neus werd in 1999 al ontwikkeld om voedingsmiddelen te beoordelen, bijvoorbeeld om te kijken of fruit overrijp is. Al snel bleek dat dit soort apparaten ook geschikt is om stoffen die op een ziekte wijzen te detecteren in de uitademingslucht.

Er zijn eerder al onderzoeken gedaan met de eNose. Daarbij werd gekeken of het apparaat kon helpen bij longziekten als astma en COPD. Ook uit deze onderzoeken kwamen positieve resultaten.

Friese patiënten

"Patiënten ervaren een bronchoscopie vaak als heel belastend. We hopen erop dat de Aeonose op termijn tot minder bronchoscopieën zal leiden", zegt Van Geffen. Hij hoopt dat er zo'n honderd Friese patiënten mee willen doen aan het landelijk onderzoek.