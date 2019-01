SC Heerenveen verhuurt Jordy Bruijn aan NEC

NEC heeft geen optie tot koop, omdat Heerenveen ervan uitgaat dat Bruijn op termijn basisspeler kan worden. Heerenveen heeft nog een optie om het contract met een jaar te verlengen en gaat binnenkort in gesprek met Bruijn. "Omdat wij vertrouwen hebben in Jordy", legt technisch manager Gerry Hamstra uit op de website van de club. "Voor zijn ontwikkeling is het nu van belang dat hij veel minuten maakt. Dat kan bij NEC."

Bruijn komt uit de jeugdopleiding van Ajax en kwam in 2016 naar Fryslân. Omdat hij te maken heeft met veel concurrentie op het middelveld, kwam hij dit seizoen elf keer in actie voor SC Heerenveen.