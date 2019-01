FNV na overname Barkmeijer: "Mensen zitten al lang thuis en willen duidelijkheid"

Ad de Vos, FNV-bestuurder, wil weten om hoeveel banen het gaat. "Het is positief dat er een doorstart plaatsvindt, ik begrijp dat het vooralsnog om twee onafgebouwde schepen gaat en niet om nieuwbouw. We willen weten hoeveel mensen van de voormalige werf Barkmeijer weer in de gelegenheid worden gesteld om daar aan de slag te gaan en onder welke voorwaarden. Dat zijn heel belangrijke punten. Mensen zitten al lang thuis en willen duidelijkheid. Ik neem aan dat dat snel gaat komen."

Ook De Vos denkt dat sommige mensen al ander werk hebben gevonden, maar hij houdt een slag om de arm. "Het gaat lang niet om allemaal, het zal veelal om uitzendbanen gaan. Als mensen kansen en mogelijkheden zien, zullen ze ook terugkeren. Het blijft spannend, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat de overname nog misgaat."