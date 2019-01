Luchtmacht viert feest met Nederlandse dj bij officiële overhandiging F-35

Bij Lockheed Martin in het Texaanse Fort Worth wolde woensdag de derde Nederlandse F-35 officieel van de band. Nederland heeft nu officieel drie F-35's in zijn bezit. Op het feest zorgden dj's Sunnery James en Ryan Marciano voor de muziek. De prominenten waren tevreden over de samenwerking. Amerika wil gebruik maken van de innovatie in Nederland en Nederland krijgt daar dan opdrachten en banen voor terug.