A7-blokkeerders willen geen DNA afstaan: Dan halen ze mij maar van huis

Vervelend tijdstip

Advocaat Tjalling van der Goot staat 33 van de 34 verdachten bij. Hij adviseert zijn cliënten om wel mee te werken. "Anders neemt de politie je mee. Vaak op een tijdstip dat heel vervelend is."

DNA wordt verwijderd na vrijspraak in hoger beroep

Het DNA komt in de landelijke databank. Daar zit DNA in van meer dan 250.000 veroordeelden en criminelen die worden gezocht door de politie. Het DNA wordt landelijke verwijderd zodra de verdachte in hoger beroep is vrijgesproken. Het hoger beroep in deze zaak zal dit jaar plaatsvinden.

"Ik laat het erop aankomen"

Een van de 34 A7-blokkeerders laat in een reactie weten dat hij de oproep voor een DNA-onderzoek niet zal opvolgen. Ook de tweede kans die hem wordt gegeven, zal de Koudumer naast zich neerleggen.

"Ik laat het erop aankomen. Dan halen ze mij maar van huis. Ik heb dat al eens meegemaakt."

De man heeft tot 19 februari de tijd om vrijwillig op het politiebureau wangslijm af te staan. Daarna kan elk moment de politie aan de deur komen.