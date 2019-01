Oebele Brouwer bij afscheid van justitie: Excuses in zaak Vaatstra was gepast geweest

Dezelfde spanning als eerste rechtszaak

Brouwer werkte onder andere bij het Openbaar Ministerie in Leeuwarden, voor de noordelijke recherche in Groningen en het landelijk parket in Rotterdam. "Ik kijk met veel plezier terug". Nu wacht hem een nieuwe uitdaging. Volgende week wordt Brouwer geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. "Spannend. Dezelfde spanning die ik had als 29-jarige officier bij mijn eerste zaak. Maar ik heb er zin in."

Lusanne van der Gun en Marianne Vaatstra

Oebele Brouwer heeft een aantal grote zaken behandeld, zoals de moordzaak-Baflo waarbij een politieagent werd omgebracht en de ontvoering van de 11-jarige Lusanne van der Gun uit Oldeberkoop. Maar de zaak die hem met name bij zal blijven, is de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra uit De Westereen. Zij werd op 1 mei 1999 omgebracht in een weide bij Veenklooster. Brouwer was in de eerste jaren persofficier. "Dat was bewust gedaan. Iemand die Fries spreekt en die het gebied en de mensen kende."

Excuses was gepast geweest

Eerst in 2012 werd de zaak opgelost met de arrestatie van de dader Jasper S., een boer uit Oudwoude. Hij bekende en werd in 2013 veroordeeld tot achttien jaar cel. Lang werd gedacht dat een bewoner van het asielzoekerscentrum in Kollum achter de moord zou zitten. Het werd Brouwer verweten als gezicht van het Openbaar Ministerie dat hij niet achter asielzoekers aanging.

"Zelfs onze kinderen op school werden lastig gevallen. Dat kwam wel heel dichtbij. En toen het een boer bleek te zijn uit een dorp vlakbij, zouden de mensen het lef moeten hebben om excuses aan te bieden. Dat is niet gebeurd en hoeft ook niet meer. Belangrijkste is dat de zaak is opgelost."

Geen rechter, maar burgemeester

Brouwer is na 27 jaar Openbaar Ministerie toe aan iets anders. Het lag voor de hand dat hij rechter zou worden.

"Tot de vacature van Achtkarspelen op mijn pad kwam. Net iets voor mij. Ik ben recht door zee, houd van de mensen in deze streek. Ze zijn eerlijk en doen wat ze zeggen. Dat ligt mij wel."

Brouwer heeft veel reacties gekregen op zijn komst naar Achtkarspelen. "Allemaal positief. Sommigen zeggen: mooi dat jij er weer bent. En dat voelt goed."