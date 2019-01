Huitema over Brexit: "Ik kan niet geloven dat er in twee maanden een oplossing wordt gevonden"

Studenten

Veel studenten gaan op uitwisseling met een Europese beurs van het Erasmusprogramma, ook naar Engeland. Hoe komt het met hen moeten zij nu naar huis na 29 maart?

Huitema: "Omdat er nu geen deal is, is het heel onzeker wat er met hen gebeurt. Niemand weet wat er gebeurt. Er is een noodmaatregel voorgesteld door de Europese Commissie dat de studenten die een beurs hebben in ieder geval hun periode af kunnen maken tot aan de zomervakantie."

Export

In de Brexit-deal van May die het niet heeft gehaald in het House of Commons, was sprake van een overgangsperiode van twee jaar om dingen goed te regelen. Die deal is dus nu niet meer. Kunnen Nederlandse en Friese vissers straks nog wel vissen bij het Verenigd Koninkrijk? En kunnen agrarische producten, zoals zuivel en kaas en aardappels nog wel worden geëxporteerd?

Papierwinkel

"Veel kleine en middelgrote ondernemers doen handel in de Europese Unie, ook met Engeland. Maar zij hebben geen ervaring in handel buiten de EU. Daar is een grote papierwinkel voor nodig. Als Engeland eruit gaat, moeten zij die papierwinkel doen. En dan ben je op een heel ander bord aan het schaken dan je nu doet."

Politiek spelletje

Heeft de Brexit ook gevolgen voor ons? Huitema: "Wij voelen het wel, maar niet zo erg als de Engelsen. Ik snap niet waarom ze dat negeren. Zij gooien het erop dat wij er zo'n probleem mee hebben. Maar ze doen het zelf. Het lijkt er meer op dat het een politiek spelletje wordt, zonde er rekening mee te houden wat het economisch belang en wat het sociale belang is, zoals voor de Erasmusstudenten."