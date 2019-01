Inzending in dorpskrant Parrega wint gemeentelijke prijs Friese stukken

De 78-jarige vrouw Van den Berg schrijft al een kleine veertig jaar voor de dorpskrant van Parrega. Het prijswinnende stuk ging over de sneeuwwinter van 1979. Toen was er echt sprake van code rood, zo schreef ze in haar stuk. Dat ze de prijs kreeg, was een grote verrassing. Een dorpsgenoot had het stuk ingezonden en pas vorige week kreeg de mevrouw Van den Berg te horen dat ze genomineerd was.