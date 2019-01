Leeuwarder eetpiraten krijgen werkstraf opgelegd

De gedupeerde restaurants zijn Hotel Van der Valk uit Hurdegaryp, 't Far uit Terherne en Gusto uit Heerenveen. Volgens de mannelijke verdachten was het allemaal een misverstand. Hij en zijn vrouw waren simpelweg vergeten te betalen. Een keer had zijn vrouw buikpijn en moesten ze snel naar huis. De andere keren was er iets met de kinderen.

'Moeilijk te geloven'

De rechter vond die verhalen 'moeilijk te geloven', met name omdat het drie keer in korte tijd is gebeurd.

De verdachte was erg geschrokken toen hij van zijn vrienden hoorde dat hij en zijn vrouw als 'wanbetalers' op Facebook stonden. De officier van justitie dacht echter dat ze alles met opzet hadden gedaan. Die eiste werkstraffen voor elk van hen van 80 uren. De rechter maakte daar 60 uren van.