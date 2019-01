Voor Dennis Johnsen voelt SC Heerenveen als thuiskomen

Bij Ajax speelde de aanvaller met name bij de beloften in de Eerste Divisie. Hij speelde maar vijf keer in het eerste van Ajax. Drie keer in de Eredivisie, twee keer in de beker en altijd als invaller. "Het was een goede ervaring. Ik trainde elke dag met goede spelers. Dat was een mooie stap, maar nu wil ik meer in de Eredivisie spelen. Ik ben opgelucht dat ik weer terug ben in Heerenveen."

Johnsen ziet het niet als een teleurstelling dat hij niet is doorgebroken in Amsterdam. "Ajax is een grote club. De druk is veel hoger. Je moet altijd winnen en goed zijn. Ze schrijven ook veel over je. Ik kon die druk wel aan, maar dat was het verschil tussen Heerenveen en Ajax."

Fit genoeg om te spelen

Johnsen is fit, want hij speelde veel bij Jong Ajax. "Ik ben fit, dus ik kan spelen. Geen probleem." Hij kwam vier jaar geleden naar SC Heerenveen toen hij 16 was. Hij woonde toen bij een gastgezin in Mildam. "Nu moet ik zelf nog een woning vinden. Ik heb nog veel contact met de jongens van toen."

Nog een verdediger voor de transferdeadline

Gerry Hamstra probeert voor de transferdeadline nog een extra verdediger aan te trekken. Of dat lukt, hangt volgens Hamstra af van veel dingen. "Als dit interview niet te lang duurt, kan ik weer verder", zegt Hamstra met een lach. "Maar serieus, we zijn met twee spelers bezig. Het kan zo maar zo zijn dat we hier morgen weer zijn, maar dat kan ik niet garanderen."

Een van die twee spelers is Reece Oxford. Oxford is een 20-jarige verdediger van West Ham United. Sommige Engelse media melden dat West Ham op dit moment nog niet mee wil werken aan het verhuren van Oxford.

Thorsby: blijft hij of niet?

Gerry Hamstra ziet een transfer van Morten Thorsby naar Sampdoria nog steeds doorgaan. Thorsby gaat sowieso in de zomer, maar als hij niet in de winterstop wordt verkocht, verdient SC Heerenveen niets aan Thorsby. "Toch heb ik nog goede hoop dat Thorsby voor 1 februari Heerenveen verlaat. Daar zijn drie partijen voor nodig en of die bij elkaar komen, weet ik niet. Maar het kan best nog goed komen."