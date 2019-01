Rubriek Fries Film Archief: Jacques de Beer

Jacques de Beer is geboren in 1928 in Veenklooster. Hij was zoon van een bakker, maar dat was niet waar zijn passie lag. "Hij heeft het wel gestudeerd", vertelt zijn dochter Wies de Beer. "Maar papa was eigenlijk wat grillig. Eerst wilde hij bakker worden, daarna viel de keuze op leraar biologie met als hobby heel veel films maken." De Beer was actief lid van de Leeuwarder filmclub De Kleare Kimen en regelmatig jurylid voor filmcompetities.