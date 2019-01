UPDATE: Grote stroomstoring in zuiden van Leeuwarden is opgelost

Netbeheerder Liander heeft de stroomtoevoer omgeleid. De verwachting was dat iedereen rond kwart over acht weer stroom zou hebben. Dat is dus net iets eerder geworden. Liander weet niet wat de oorzaak van de storing is.

In Jelsum zitten ook 25 adressen zonder stroom. Daar is brand in een elektriciteitshuisje de oorzaak. Daar gaat een aggregaat naartoe, om weer voor stroom te zorgen.