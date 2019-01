Pieter Weening staat aan de start van het seizoen: "Ik wil minimaal één wedstrijd winnen"

In Spanje wordt de basis gelegd voor het nieuwe seizoen. De voortekenen lijken positief te zijn voor Weening: "Ik voel me goed. Voor deze tijd van het jaar is de conditie ook goed. Maar het begint pas net weer. Dus we bouwen rustig op en zien wel waar we op uitkomen."

Vorig jaar reed de wielrenner van Team Roompot-Charles goed in Oostenrijk en Kroatië. Ook dit jaar mikt Weening daar weer op. "Ik heb mij gespecialiseerd po de rittenkoersen over meerdere dagen. Ik hoop wel één of meer wedstrijden te winnen. Als ik een degelijk seizoen heb met een paar uitschieters, ben ik tevreden."