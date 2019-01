"Als het sneeuwt dat rijden auto's het snel vast, want de straten zijn hier niet zo groot. En dan hebben we er meer werk van, dus daarom beginnen we nu al." Met een club van zes man kunnen ze het werk doen. Het is zo'n vijf jaar geleden ontstaan vanuit de diaconie.

"We wilden zichtbaarder zijn in het eigen dorp." Met hulp van de diaconie is de strooier gekocht. Ze houden niet alleen het dorp schoon, maar ook de wegen voor boeren buiten het dorp.

"Samen willen we ons dorp leefbaar houden. Ook voor de ouderen in het dorp is het belangrijk dat ze de deur uit kunnen, dat het vrij is van sneeuw."

Als de eerste sneeuw valt, begint het hart sneller te kloppen en moeten de mannen los. En als de tank leeg is, kunnen ze bij de boeren terecht. "Die 100 liter missen ze toch niet."

De club heeft nog wel één wens: "Het zou mooi zijn als mensen de auto's wat dichter langs de stoep parkeren, dan hebben we wat meer ruimte."