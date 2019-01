UPDATE: Brandweer heeft brand elektriciteitshuisje niet ver van vliegbasis geblust

De brand in een elektriciteitshuisje niet ver van de Vliegbasis Leeuwarden is geblust. Dat meldt de brandweer op Twitter. In het elektriciteitshuisje van Liander aan de Troelstraweg ontstond woensdagmiddag brand. De locatie van de brand is dichtbij een gemaal van Defensie. De brandweer was erbij om het vuur te blussen. Voor de zekerheid was het fietspad naar Stiens afgezet.