HEA! Groene Loods in Sint Annaparochie stopt

De "Groene Loods' is een begrip in Sint Annaparochie en omgeving, maar die naam verdwijnt. Tjeerd van der Veen stopt er na bijna dertig jaar mee. De handel in oude spullen wordt hem te zwaar. De handel is ook erg veranderd. Spullen die een paar jaar geleden nog goed geld opbrachten, staan nu voor een paar euro te koop. Toch ziet zoon Roelof er toekomst in.