Joodse organisatie doet aangifte van spreekkoren in Leeuwarden

De supporters liepen zondag voor het centrum van Leeuwarden. Op beelden is het laatste deel van het lied "Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder zat bij de SS. Samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best" te horen. De beelden werden gedeeld op Instagram, maar ze zijn ondertussen weer offline gehaald.

AZ speelde zondag tegen SC Heerenveen. Volgens het CIDI hadden de supporters van AZ en SC Cambuur voor de wedstrijd naar Feyenoord - Ajax gekeken. Het verlies van Ajax zou de voetbalsupporters ertoe hebben aangezet het lied te zingen.

Clubs: niet betrokken

Het CIDI heeft al contact gehad met AZ en Cambuur. Een woordvoerder van Cambuur laat weten dat de club niemand op de beelden herkent. Dus konden zie niet bevestigen dat het ook daadwerkelijk om Cambuursupporters ging. Het CIDI baseert zich op teksten die op Instagram onder de video staan. "Maar het gaat er ons niet om dat dit supporters van AZ of Cambuur zijn, het zijn individuen", zegt Aron Vrieler van het CIDI.

Veroordeling?

Of de bewijslast groot genoeg is voor een veroordeling, weet Vrieling niet. "Dat moet je aan Justitie vragen. Maar wij doen aangifte omdat we nog geen afkeurende reacties zien van anderen. Het is aan ons om aan te geven dat het een probleem is."