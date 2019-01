Kamminga sprint naar tweede plek in alternatieve Elfstedentocht

Er was een groepje van zeven vrouwen vooruit bij de alternatieve Elfstedentocht. Net voor het einde kon Van der Stelt daaruit ontsnappen. Kamminga moest in de achtervolging, maar kwam in de sprint net te kort om nog bij haar te komen. De marathonschaatsster won vorige week wel de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee.