Bedrijfsleven haalt 300 miljoen euro aan orders binnen voor F-35

Voor het Noorden betekent het extra werkgelegenheid voor de vestiging van GKN Fokker in Hoogeveen. De fabriek daar zal composietonderdelen maken voor de motoren in het toestel. In Hoogeveen werken nu 600 mensen aan het F-35 project. De verwachting is dat dat aantal verder zal groeien.

Volgens Michiel van der Maat van Fokker is dit goed nieuws voor het hele Noorden: "Je ziet dat veel bedrijven in de omgeving mee profiteren. Elke baan daar levert een baan op in de regio. Dit is goed nieuws." Het gaat om een contract met een waarde van 300 tot 400 miljoen euro.

Volgens Van der Maat komen de verwachtingen die de Nederlandse industrie had van deelname aan de ontwikkeling van het toestel meer dan uit: "We verwachten dat het Nederland in 2050 al snel 13 miljard euro opgeleverd heeft. Dat is meer dan wij aanvankelijk dachten."

In oktober komt het toestel in Leeuwarden

Nu het eerste toestel officieel is overhandigd, gaat het snel met de levering van de F-35's. De komende maanden worden in Texas acht gemaakt voor Nederland. Die worden overgevlogen naar de trainingsbasis bij Phoenix.

De komende periode wordt daar begonnen met het omscholen van de Nederlandse F-16's- vliegers. Eind oktober landt het eerste toestel op de vliegbasis Leeuwarden. Daar wordt het eerste squadron gevormd. In 2020 komen ook de eerste MQ-9 Reapers aan op de vliegbasis Leeuwarden.