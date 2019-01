Ariëns wordt tweede bij alternatieve Elfstedentocht

Het peloton is woensdagochtend om kwart voor acht bij een temperatuur van 16 graden onder nul, van start gegaan. Onder anderen Gary Hekman en Niels Overvoorde probeerden met een lange solorit op kop de winst te pakken. Maar uiteindelijk was het na 5,5 uur een kopgroep van zeventien schaatsers die zouden uitmaken wie er met de winst vandoor ging.

In de sprint was Vreugdenhil de snelste. Het is het tweede succes voor AB Vakwerk deze week. Maandag won Hekman nog de KPN Grand Prix 2 op de Oostenrijkse Weissensee. Vreugdenhil is de opvolger van Erik Jan Kooiman. Die moest na 17 van de 20 ronden van het ijs stappen.

De dames zijn nog onderweg. De verwachting is dat zij rond een uur of drie aankomen.