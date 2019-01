Blije reacties op akkoord over kinderpardon: "Het is goed nieuws"

In de Tweede Kamer is woensdagochtend het debat over de aanpassing van de pardonregeling begonnen. Het is de vraag of het allemaal ook zo komt zoals de partijen het hebben bedacht. En hoe pakt de nieuwe beoordeling van de 700 gevallen uit in de praktijk?

"Het is goed nieuws"

"Het is goed nieuws," zegt emeritus dominee Harm Klein Ikkink uit Drachten. Hij zet zich in voor mensen zonder verblijfsvergunning. "We kennen gezinnen die in deze situatie zitten die in aanmerking komen. Voor die families is er eindelijk licht aan de horizon."

Een van de mensen in Drachten is een Armeen van 24 jaar. Hij woont al tien jaar in Drachten en heeft nog altijd geen verblijfsvergunning. De kans dat hij mag blijven is door de versoepeling van het kinderpardon groter geworden. "Ik kreeg allemaal appjes gisteravond. Ik was verbaasd en had het niet verwacht. Ik ben blij en opgelucht, maar wil het eerst zwart op wit zien. Dan ben ik helemaal opgelucht."