Polder onder water gezet bij De Blesse

De inrichting van Wolvega-Zuid is gedaan door het Wetterskip, de provincie en de gemeente Weststellingwerf. Het past in de toekomstvisie over De Lende en ook in die van de veenweidegebieden. Beide visies en ontwerpplannen komen uit 2015.

Toch speelt de polder geen rol bij de reductie van CO2 door verhoging van het waterpeil in veengebieden, want het is voor tijdelijke opvang. Het zou wel kunnen helpen.