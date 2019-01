Nieuwe brug over de Tjonger: weken overlast voor het verkeer

In februari wordt gestart met de sloop van de oude brug. Het is daarna de bedoeling dat de vervangende brug in april kan worden gebruikt. In de weken dat er aan de brug wordt gewerkt, zal er geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dat wordt met borden zo'n vijftien kilometer omgeleid. Fietsers en wandelaars krijgen een kleine, tijdelijke brug vlakbij de werkzaamheden.