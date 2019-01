Raad van State: Hondenfokker in Feanwâlden heeft terecht een boete gekregen

De Raad van State is het met de gemeente eens dat de hondenkennels in strijd waren met het bestemmingsplan. Bij de fokkerij, die in zeecontainers zat, was plek voor 35 honden. Ook is het fokken zelf niet toegestaan op die plek.

De gemeente dreigde met een dwangsom nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. Volgens de buren zaten de honden 's nachts alleen in het donker en was er geen toezicht.

De hondenfokker zelf ontkent dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Hij zegt dat het een hondenpension was, en dat dit volgens het bestemmingsplan gewoon is toegestaan.