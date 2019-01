Drachtster advocaat Westerhuis kritisch over akkoord kinderpardon: "Heel zwak akkoord"

Volgens de advocaat is er nu bereikt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opnieuw de dossiers zal bekijken van de kinderen die momenteel onder het kinderpardon vallen. Het gaat in totaal om zo'n 630 kinderen. De IND krijgt daarmee de functie die de minister eerst had op grond van de wet en in theorie zou het zo kunnen zijn dat de IND dan tot hetzelfde besluit komt. "Dus de slager keurt zijn eigen vlees, hoe gek wil je het eigenlijk hebben?", zegt Westerhuis.

"Wij hebben bij ons kantoor ook wel kinderen die onder het kinderpardon vallen, maar juist omdat het meewerkcriterium voor die tijd zo scherp werd gehanteerd, hebben wij de ouders geadviseerd niet opnieuw een aanvraag te doen. Het zou een beetje geldtrekkerij kunnen zijn." Een aanvraag voor het kinderpardon kost zo'n 800 euro aan leges.

Nieuw aanvraag zinloos

Het opnieuw indienen van een aanvraag zou dan ook zinloos zijn, vindt Westerhuis. Ook omdat in het nieuwe akkoord het kinderpardon wordt afgeschaft. "Dus eigenlijk zijn we terug naar af. De VVD heeft in mijn ogen deze hele procedure gewonnen en de achterban van het CDA mag nog wel een keertje weer kijken wat ze nu eigenlijk hebben beslist met de afschaffing van het kinderpardon. Aan het woordje naastenliefde komen we in de toekomst helemaal niet meer toe."