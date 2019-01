Dennis Johnsen gaat van Ajax terug naar SC Heerenveen

Heerenveen was na de transfer van Arber Zeneli op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller. Technisch manager Gerry Hamstra informeerde eerst bij Vaclac Cerny, maar die transfer ging niet door.

Johnsen maakte het laatste anderhalf jaar vooral zijn minuten in Jong Ajax. Hij speelde 41 wedstrijden in de eerste divisie en scoorde negen keer en gaf elf assists. Voor Ajax 1 speelde hij niet meer dan 46 minuten in vijf invalbeurten, waarvan twee in het bekertoernooi. Bij Heerenveen speelde hij nog geen minuut en alleen maar bij de beloften, maar in 2017 maakte hij wel een transfer van 2,4 miljoen euro naar Ajax.