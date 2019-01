Opknapbeurt Tsjûkemar moet 35 miljoen euro kosten

De projectgroep houdt zich, in samenwerking met de provincie, de gemeente De Fryske Marren en een aantal andere partijen, al jaren bezig met de toekomst van het Tsjûkemar. Woensdagmiddag zetten alle partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst en dat is het officiële startmoment van de uitvoering.

In totaal wordt er het eerste jaar zo'n 800.000 euro in het gebied gestoken. Het eerste dat moet worden gerealiseerd, is een survivalbaan bij Oosterzee. Daarnaast wordt er dit jaar ook nog een strand aangelegd bij Sint Nicolaasga en worden de eilandjes in het meer opgeknapt.