Inwoners uiten zorgen op informatieavond in Wons

Dinsdagavond was er een informatieavond in het dorpshuis van Wons, waar onder andere ook Dirk Lautenbach bij aanwezig was. Hij is er als dorpsbewoners niet echt gerust op.

Veel inwoners van Wons zijn bang dat er wordt gekozen voor een plek dichtbij het dorp en dat dat schadelijke gevolgen voor hun wonen en werken zal hebben. Grootste irritatie is dat er bij de komst van het windmolenpark aan de inwoners is verteld dat er in dat gebied niets meer zou bijkomen. Dat kan nog wel anders worden dus.

Nij Hiddum Hou

"Wij hebben het de laatste twee jaar heel druk gehad met Nij Hiddum Hou en dat heeft flinke gevolgen gehad voor de natuur en mensen in dit gebied. Die kwestie is nog niet eens klaar en dan komen ze alweer met een nieuw plan. Daar zijn we enorm van geschrokken", vertelt een bezorgde man op de informatieavond. "Wat mij zo dwarszit, is dat het democratische proces nog niet eens is afgelopen en dat ze nu alweer beginnen."