SC Heerenveen in top drie met meeste geweldsincidenten

De incidenten worden alleen geteld als er een melding bij de politie wordt gedaan.

Vaak iets bij Heerenveen aan de hand

Ook als het om incidenten met vuurwerk, spreekkoren en gooien met spullen gaat, staat Heerenveen bij de clubs waar het vaak mis is.

Bij de categorieën 'vernieling' en 'andere incidenten' zijn zelfs de meeste meldingen afkomstig van Heerenveen.

Heerenveen verbaasd

Sportclub Heerenveen reageert verbaasd op de cijfers. De club heeft contact gehad met de politie, die zegt dat ze in de vier jaar maar twee incidenten met meerdere supporters hebben geregistreerd. "De politie zegt hier heel zuiver te handhaven en te registreren", laat SC Heerenveen weten. De club denkt dat dat de reden is dat ze zo hoog in de lijsten staan.

Joost Arentsen van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme zegt dat er inderdaad sprake kan zijn van 'interpetatieverschillen' tussen regionale politie-eenheden.