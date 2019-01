Gleonkoppen van Feanwâlden willen een nieuwe plek

De jongeren hangen nu rond op verschillende plekken in het dorp. Daardoor is de verbinding weg. Stichting It Doarpshûs vroeg de jongeren om iets nieuws op te zetten. "We kwamen er al snel achter dat de plek te klein is voor de groep die we er onderdak willen geven. Dus nu hopen we dat er plek komt voor de groep achttienplussers en dat we dan iedereen in de kelder kunnen uitnodigen", vertelt een van de jongeren.

Er zijn al verschillende acties en initiatieven opgezet om geld in te zamelen, zoals een carwash en collecte. "Het dorp staat volledig achter ons, dus we verwachten nog wel wat geld op te kunnen halen."