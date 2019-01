Spotter: "F-16 met incident boven Vlieland had problemen met boordkanon"

Woordvoerders van de vliegbasis, van het ministerie van Defensie en van de inspectiedienst die het incident onderzoekt, willen het verhaal van de spotter niet bevestigen. Ze houden de kaken stijf op elkaar zolang het onderzoek van de IVD nog loopt. Het kan maanden duren voordat er een uitkomst is.

Vliegtuigfanaat

De spotter die de communicatie heeft gehoord, is Sipke Broekstra uit Ureterp. Hij is vliegtuigfanaat en in zijn vrije tijd luistert hij wel vaker naar de communicatie tussen vliegtuigen. Maandagmiddag rond 14.20 uur hoorde hij de communicatie van het bewuste toestel. Pas nadat hij in de media las dat de IVD een onderzoek begint na een incident boven Vlieland, dat op diezelfde dag plaatsvond, kreeg Broekstra in de gaten wat hij had gehoord.

Twee F-16's waren bezig met schietoefeningen op de Vliehors, toen bij een van de toestellen het boordkanon vastliep, vertelt Broekstra. De piloot heeft dat gemeld aan de controletoren van Vlieland en daarna in de cockpit geprobeerd om het probleem te verhelpen, terwijl hij boven het oefengebied rondjes vloog. Dat lukte niet.