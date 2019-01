Beloften Cambuur verliezen eerste wedstrijd in verliezerspoule

Al na tien minuten spelen zorgde Redouan el Hankouri voor de 1-0. De jonge Leeuwarders waren daarna wel een paar keer dichtbij de gelijkmaker, maar de paal en doelman Sonny Stevens stonden in de weg. Vlak voor de rust scoorde Nathan Tjoe-A-On de tweede goal voor de Rotterdammers.

In de tweede helft waren er opnieuw kansen voor Cambuur, maar het lukte de ploeg niet om de bal in de goal te schoppen. Excelsior slaagde daar nog wel een keer in. Anouar Hadouir maakte in de laatste minuut van de wedstrijd de 3-0.