Henk Jan Mulder blijft trainer LDODK

Mulder nam vorig seizoen in maart de taken over van Erik Wolsink, die ontslag kreeg bij LDODK. Dat seizoen liep LDODK de play-offs mis, maar dit jaar ligt de ploeg wel op koers. "Als je van het bestuur hoort dat iedereen in de selectie van twintig spelers vindt dat je moet blijven, dan is dat voor een trainer/coach natuurlijk een groot compliment!", schrijft Mulder op de clubwebsite van LDODK.

"We spelen elke thuiswedstrijd voor een volle zaal en in de sporthal hangt een fijne, gezellige sfeer."