Het gaat weer beter met de Friese roodbonte koe

Met DNA-analyses in het stamboek

Sinds december staan er meer Friese roodbonte koeien in het stamboek. Dat komt omdat de koeien nu ook met DNA-analyses worden ingeschreven. Voorheen konden koeien alleen in het stamboek staan als alle informatie van zowel de vader als de moeder was bewaard.

Durk Durksz: "Het kwam veel voor dat de informatie over de vader of moeder niet goed werd bijgehouden. Er stonden maar 480 koeien in het stamboek. Nu met deze nieuwe regel is dat aantal al opgelopen tot zeshonderd. Er zijn dus eigenlijk veel meer zuivere Friese roodbonte koeien dan dat we wisten. Die komen nu tevoorschijn."