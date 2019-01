Twee 18e-eeuwse verwaarloosde huizen in Woudsend vol enthousiasme gerenoveerd

Intussen zijn de huizen zowel van binnen als van buiten een rijksmonument. Ze mogen in de toekomst niet weer verbouwd worden, zodat ze in deze staat blijven bestaan. Precies dat was de bedoeling van Dijkstra. "Ik zag het in een slechte staat, maar ik zag ook wat het kon worden. Ik zag de spullen er al in staan. Als je begint, is er geen weg meer terug. Het kan of heel goed of niet, en ik heb denk ik voor de juiste weg gekozen."