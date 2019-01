OM eist vijf jaar gevangenisstraf voor gevangen die mede-gevangene mishandelen

De aanleiding voor de mishandeling zou drugshandel binnen de gevangenismuren zijn. De drie verdachten, een 20-jarige man uit Hurdegaryp en twee Leeuwarders van 27 en 34 jaar, mishandelden het slachtoffer in zijn cel, nadat hij voor de man uit Hurdegaryp hasj de gevangenis had binnengesmokkeld en zelf twintig gram had achterover gedrukt.

Het slachtoffer brak zijn oogkas en neus en liep een fractuur in zijn jukbeen op. Volgens de officier van justitie gaat het om zware mishandeling, die vooraf was gepland.

De rechtbank doet op 12 februari uitspraak.