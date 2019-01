Gemeente Noardeast-Fryslân ingeluid met klokluiden

Componist Feike van der Zee uit Lioessens is de bedenker van het evenement. Hoe hij het idee bedacht? "Een van de aanleidingen was een opmerking van de stadsbeiaardier van Dokkum, Auke de Boer, die zei dat Noardeast-Fryslân een van de dichtstbetorende en -beklokte gebieden van Nederland is", vertelt Van der Zee.

Er zijn in die regio namelijk 52 dorpen en één stad. Alle dorpen hebben minstens één klok. "Wij hebben de mensen die de klokken luiden benaderd en ze hebben allemaal hun medewerking toegezegd."

Onderwijsproject

"Ik heb samen met andere mensen een onderwijsproject gemaakt voor de bovenbouw van basisscholen. Een van de onderdelen daarvan was een wedstrijd: schrijf een tekst voor een nieuw gemeentelied. Een beetje een volkslied."

Die wedstrijd werd gewonnen door de Nynke van Hichtum-school in Dokkum. De leerlingen hadden een tekst geschreven en de docent bedacht er een melodie bij. Aan het einde van het klokkenspektakel speelde eerst de stadsbeiaardier van Dokkum het lied en daarna zongen de schoolkinderen het lied voor de burgemeester en wethouders op het oude stadhuis.

"Het onderwijsproject gaat over de cultuurhistorische waarde van torens en luidklokken. Uiteindelijk zijn torens een baken in het landschap en een luidklok is een baken in de tijd. Dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Maar vroeger was de luidklok het enige medium dat bepaalde hoe laat het was."