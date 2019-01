"Onderzoek naar incident met F-16 boven Vlieland kan nog maanden duren"

Het onderzoek naar een incident met een F-16 boven Vlieland kan nog wel maanden duren. Het zou ook een jaar kunnen zijn. Dat meldt een woordvoerder van de IVD. Dat is de inspectiedienst van Defensie die het onderzoek uitvoert. Volgens die dienst was er een ernstig incident tijdens schietoefeningen boven Vlieland. Wat voor incident het is geweest, wat voor schade er is ontstaan en of er ook iemand gewond is geraakt, wil Defensie niet zeggen.