Spannende tijden voor kinderen in Friese asielzoekerscentra

In Fryslân gaat het om tientallen kinderen die mogelijk kunnen blijven, hoewel hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Zij wonen hier al langer dan vijf jaar en zijn volledig geworteld. De meesten van hen zitten in de asielzoekerscentra van Burgum en Drachten.

Volgens teamleider Lolkje van der Kooij van het Burgumer asielzoekerscentrum is het dinsdag voor gezinnen en de kinderen zeer spannend. "Maar ze delen dat niet, ze wachten af. Ze zijn al zo vaak teleurgesteld. Pas als er een beslissing is genomen, komen ze met concrete vragen", zegt Van der Kooij.

Zevenhonderd kinderen

Esther van Dijken, PvdA-lid uit het Groninger Winsum, maakt zich al jaren sterk voor het kinderpardon. "De politiek gaat over de rug van kinderen. Ze hebben geen idee wat dit met de kinderen doet. Op het asielzoekerscentrum in Burgum gaan kinderen 's avonds niet in hun pyjama maar in hun kleren naar bed, omdat ze bang zijn dat ze zo weg moeten", zegt Van Dijken.

"'s Ochtends om vier uur kijken ze uit het raam om te kijken of er ook een busje aan komt." Ze vindt dat het kabinet de kinderen niet langer in onzekerheid moet houden. "Laat ze hier toch blijven, we hebben het hier over niet meer dan zevenhonderd kinderen."