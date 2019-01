Man uit Minnertsga omgekomen bij ongeluk op Afsluitdijk, Gorredijkster aangehouden

Het dodelijke slachtoffer van het ongeluk maandavond op de Afsluitdijk is een 53-jarige man uit Minnertsga. Een 46-jarige man uit Gorredijk is aangehouden als verdachte van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de A7 richting Fryslân. De weg is daarna urenlang afgesloten geweest, rond middernacht werd die weer geopend.