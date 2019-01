Jesse en Lieke zijn opnieuw populairste kindernamen in Fryslân

Landelijk gezien was Lucas het populairst voor jongens en Julia voor meisjes. Lucas komt ook in de Friese top 10 voor, namelijk op nummer 8. Julia staat in Fryslân op nummer 10.

Bij de eerste vijf jongensnamen in Fryslân eindigden verder Hidde, Jurre, Sven en Thijs. Bij de meisjes zijn dat Fenna, Tess, Femke en Mirthe.

Anna uit Friese top 10

De namme Anna, in 2017 nog bij de eerste vijf, heeft in de lijst van 2018 niet de top 10 gehaald. In de landelijke lijst staat Anna nog op nummer 7.