Politiek op Ameland worstelt met overdracht rijksgrond

De fracties van het CDA en Algemeen Belang Ameland maken zich zorgen over de eventuele overdracht. Ze zijn bang dat tradities op het eiland zoals de jacht, paardrijden en bramen plukken in gevaar komen, mocht het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer in Amersfoort bijvoorbeeld besluiten om een hek om het gebied te plaatsen.

Een motie van het CDA over de kwestie haalde het maandagavond niet in de gemeenteraad. De andere raadsfracties en wethouder Ellen Bruins Slot zien het probleem niet. De afspraken over het gebruik van het gebied zijn volgens de wethouder goed vastgelegd en Staatsbosbeheer staat altijd open voor suggesties, zo is hun ervaring.