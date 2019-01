Oproep in Ternaard: geef vrijwillige zoutstrooiers de ruimte

"Er wordt de komende dagen weer winter verwacht en dan is het mooi dat alle straten in het dorp worden gestrooid", staat op de website van de dorpskrant van Ternaard. "Maar vaak lukt dat niet omdat er geparkeerde auto's in de weg staan. En dan kan de tractor met strooier er niet of moeilijk langs. Daarom een verzoek van de strooiers om de straten zoveel mogelijk vrij te houden."

Via de PKN-gemeente rukt een groep vrijwilligers bij gladheid uit zout te strooien. Vanuit de diaconie is geld beschikbaar gesteld om een zoutstrooier te kopen en de gemeente Noardeast-Fryslân levert het zout.