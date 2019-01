Waar ging het bij SC Cambuur mis tegen Go Ahead Eagles? "Bij de rode kaart", was Van Kippersluis duidelijk. "We deden dingen die we eigenlijk niet moesten doen. We deden alles in tegenovergestelde richting van de eerste zestig minuten. Dat is zeer klote. Je zou zeggen dat we dat inmiddels wel onder de knie zouden moeten hebben, aangezien we al een maand of zeven bezig zijn. Vaak maken we dezelfde fouten in dezelfde situaties. Het was gewoon een klote-avond."